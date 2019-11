Marquise de shopping desaba e mata jovem de 18 anos em Penápolis

23/11/2019 | 19:22



A queda da marquise de um shopping center causou a morte de uma jovem de 18 anos e deixou uma mulher ferida, por volta do meio-dia deste sábado, 23, em Penápolis, no interior de São Paulo. O centro de compras fica na região central da cidade, na esquina das ruas São Francisco com a Manuel Bento da Cruz, em área densamente movimentada pelo comércio. As vítimas passavam pela calçada quando a marquise veio abaixo e as atingiu.

Houve um princípio de pânico e correria. Bombeiros de Penápolis, Birigui e Araçatuba usaram dois caminhões-guindaste para remover a estrutura de cimento que desabou. A jovem Késia Aquilino Cândido, de 18 anos, ficou gravemente ferida e morreu quando recebia socorro no local. A outra vítima, de 38 anos, foi levada para o pronto-socorro de Penápolis, com suspeita de lesão na coluna. Ela acabou transferida para um hospital particular e até o fim da tarde não havia informações sobre o estado de saúde.

O local do desabamento foi isolado pelo Corpo de Bombeiros. A marquise sustentava aparelhos de ar condicionado, que ficaram pendurados com a queda da estrutura. Na manhã de segunda-feira, 25, será realizada uma perícia para a identificação das causas do acidente. O corpo da jovem passou por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba e estava sendo velado no Velório Bom Pastor, em Penápolis. O sepultamento será realizado na manhã deste domingo, 24.