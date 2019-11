Kate Middleton e Príncipe William confrontam radialista que fez piada com a Princesa Charlotte

23/11/2019 | 19:11



Apesar de sempre aparecerem sorridentes por aí, parece que Kate Middleton e Príncipe William não são muito chegados em piadas, pelo menos quando se trata de suas crianças. E imagine só fazer uma brincadeirinha sobre eles e levar uma bronca pessoalmente do casal real? Pois foi o que o radialista Greg James passou e contou detalhes para o jornal britânico The Mirror.

Tudo começou quando durante seu programa na BBC Radio, o locutor resolveu comentar a foto do casal com os filhos George e Charlotte, em que a princesa está trocando um aperto de mãos com sua professora:

- Eu vi a foto durante o programa e disse: quem diabos aperta as mãos da sua professora no primeiro dia de aula?

O que ele não esperava é que Kate e William estavam ouvindo a rádio nesse exato momento e não gostaram nada do comentário. E ele descobriu isso da pior forma: durante o evento Radio 1 Teen Heroes, realizado semanas depois da piada, ele ficou cara a cara com o casal:

- Eles disseram: Nós estávamos ouvindo na manhã do primeiro dia de aula da Charlotte, e queremos falar com você sobre o aperto de mão. Eu pensei, oh não! - disse Greg, que acrescentou como se explicou para o casal: - Eles me ouviram dizer que essa escola era tão elegante que eles tinham que apertar a mão do professor todos os dias. Eles não eram assim na minha época. Você ficaria satisfeito se tivesse um sorriso.