Maisa Silva recebe Luan Santana em seu programa, se emociona e cai no choro: - Nem quando fui pedida em namoro chorei

23/11/2019 | 19:11



Mesmo sendo famosos, algumas celebridades não escondem que são fãs de outros artistas. É o caso de Maisa Silva, que depois de roubar a cena no Rock in Rio no show do Panic! At the Disco, agora mostrou também ser tiete do cantor Luan Santana!

Luan foi um dos convidados do Programa da Maisa exibido na tarde desse sábado, dia 23, no SBT. Ao entrar no palco, ele entregou um buquê para a apresentadora, que começou a chorar de emoção! Ela ainda revelou algo inusitado:

- Nem quando eu fui pedida em namoro eu chorei como agora!

Maisa revelou que tem até uma almofada com o rosto do cantor estampada no sofá de sua casa, e que quando era criança, insistiu em sua escola para dançar Meteoro durante uma festa junina. A musa teen ainda caiu no choro mais vezes durante o programa: quando Luan cantou sua música favorita, Te Esperando e a canção inédita Raridade, que Luan compôs para sua noiva, Jade Magalhães.