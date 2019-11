Kristen Stewart diz se sentir nostálgica com Crepúsculo: - Ninguém poderia realmente entender

23/11/2019 | 19:11



Kristen Stewart já embarcou em diversos sucessos depois da saga Crepúsculo - mas parece não ter deixado Bella Swan completamente para trás. Ao lado de Naomi Scott e Ella Balinska, suas colegas no remake de As Panteras, a atriz participou do programa The Jonathan Ross Show que vai ao ar neste sábado, dia 23, e relembrou a série de filmes que a lançou ao estrelato.

Apesar dos atores da saga já terem dado declarações polêmicas sobre a história teen, recentemente tanto Kristen, quanto Robert Pattinson tem boas memórias dessa época. De acordo com o jornal Daily Mail, a atriz disse, durante a entrevista:

- Nós éramos muito jovens, eu fiz 18 anos naquele filme. Estou muito nostálgica com esses filmes.

Ela ainda contou que o sentimento que havia em Crepúsculo era algo único, que só os que participaram da produção conseguiam entender:

- Eu nunca estive em algo tão popular ou difundido e qualquer um que não estava envolvido naquela experiência não podia realmente entender isso de dentro pra fora, então isso é algo que todos nós temos.

Kristen também falou sobre seu principal admirador: seu pai, John Stewart! Segundo a atriz, ele sempre fala sobre ela para todas as pessoas que conhece, e não esconde o orgulho que tem da filha.

- Eu digo: Pai, você tem que relaxar, ninguém liga tanto quanto você! É constrangedor... É fofo... Sou muito sortuda, é só uma coisa boba de ver acontecendo.