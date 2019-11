Aos 60 anos de idade, Paulo Miklos se casa com a produtora Renata Galvão

23/11/2019 | 19:11



O músico e ator Paulo Miklos vai se casar! Aos 60 anos de idade, o ex integrante da banda Titãs vai dizer o sim para a produtora Renata Galvão, na tarde do próximo domingo, dia 24. O casal está junto desde 2016 e três anos depois, resolveram oficializar a união e celebrar o amor.

A noiva terá um vestido assinado pela estilista Emannuelle Junqueira e a roupa do noivo ficou na responsabilidade de João Pimenta. A recepção acontecerá no Espaço Quintal, no elegante bairro de Higienópolis, em São Paulo. Já a festa será animada pelos DJ?s Tutu Moraes, do Santo Forte e Fabio Ock, da festa Gambiarra. Depois do enlace matrimonial, o casal segue em Lua de Mel para Egito, Grécia e Itália. Chique né?

Esse será o segundo casamento de Miklos. Ele ficou viúvo em 2013, quando a esposa Rachel Salém morreu após complicações de um câncer no pulmão. Eles ficaram 30 anos juntos e tiveram uma filha, Manoela Miklos, atualmente com 36 anos de idade.