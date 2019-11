Velório de Gugu Liberato acontecerá em São Paulo e será aberto ao público

23/11/2019 | 19:11



Após a trágica morte de Gugu Liberato, que foi confirmada na última sexta-feira, dia 22, por sua assessoria de imprensa, mais notícias em relação ao velório do apresentador foram divulgadas.

De acordo com a assessoria de Gugu, o velório do apresentador não deve acontecer antes da próxima quarta-feira, dia 27 de novembro. Isso porque todos os seus órgãos serão doados, o que, de acordo com o corpo médico responsável, deve beneficiar até 50 pessoas. Depois disso, começarão a ser feitos os tramites legais para trazer o corpo de Liberato dos Estados Unidos para o Brasil.

Apesar de não ter data definida, o velório já tem lugar para acontecer. Ele ocorrerá na Assembléia Legislativa de São Paulo e será aberto ao público, para que os admiradores possam se despedir do apresentador. Em seguida, ele será sepultado no jazigo na família no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo. O governador do estado, João Dória, decretou luto de três dias em homenagem a Gugu.

Gugu foi hospitalizado em Orlando, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, dia 20, após cair de uma altura de quatro metros e machucar a cabeça. A morte cerebral foi anunciada na sexta por meio de um comunicado em nome da família. O apresentador tinha 60 anos de idade e atualmente apresentava o reality show Canta Comigo na Record TV.