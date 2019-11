Comitê de moradores leva grafite a escadão do Parque Jaçatuba

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/11/2019 | 18:02



Os muros do Escadão do Aranha, no Parque Jaçatuba, em Santo André, receberam grafites hoje. A ação faz parte da revitalização promovida pelo Comitê Jaçatuba, formado por moradores que buscam mais segurança, e integrou evento, cujo objetivo foi unir a comunidade.

“Aqui (no escadão) acabava ficando usuários de drogas e tinha assaltos, então é uma ação sociocultural para desmistificar o grafite”, explicou Diogo Bueno, 33 anos, idealizador do projeto Ace. “Era um espaço muito abandonado, por isso nos unimos, conversamos com a prefeitura e conseguimos colocar iluminação, tapar os buracos e revitalizar”, adicionou Andrea Figueiredo, 48, comissária de bordo e integrante do comitê.

Na ocasião, as crianças puderam se divertir em cama elástica e brinquedo inflável. Além disso, os visitantes desfrutaram de food trucks, apresentação de ginástica rítmica, venda de flores e artesanato local. "É uma iniciativa muito boa para a comunidade e, principalmente, para as crianças. Trouxemos nosso sobrinho, que mora em São Mateus (Capital) para brincar", contou a aposentada Nilza Lopes de Almeida, 51, moradora do bairro.

O evento foi realizado a partir de doações de residentes e comerciantes do Parque Jaçatuba. "Queremos transformar e aproximar o bairro. Assim, podemos nos unir ao poder público para tornar o nosso bairro referência", afirmou Andrea.