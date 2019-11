RB Leipzig goleia o Colônia e sobe para a vice-liderança do Alemão

23/11/2019 | 16:51



Em grande fase na temporada, o RB Leipzig goleou o Colônia por 4 a 1 neste sábado, em casa, na Red Bull Arena, alcançou a terceira vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão.

Com o triunfo, conquistado com facilidade, o Leipzig pulou para o segundo lugar pois agora aparece com 24 pontos, mesma pontuação do Bayern de Munique, mas na frente do rival bávaro por ter saldo de gols superior (20 a 17).

O Colônia é o 17º e penúltimo colocado, com sete pontos. Está a três do Augsburg, o primeiro fora da zona de rebaixamento, e aparece à frente apenas do lanterna Paderborn, que tem cinco.

O nome do jogo foi o meia sueco Emil Forsberg, autor de dois gols: o segundo, de pênalti, e o quarto, que selou o triunfo. Timo Werner e Konrad Laimer também balançaram as redes pelos mandantes. O Colônia descontou com Czichos.

Se vai bem no torneio nacional, na Liga dos Campeões o Leipzig está melhor ainda. Lidera o Grupo G e está muito perto de assegurar a classificação antecipada ao mata-mata. Isso deve acontecer na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Benfica, lanterna da chave, em casa.