Casagrande supera Camilo e faz a pole na etapa de Goiânia da Stock Car

23/11/2019 | 15:32



Depois de cinco pódios consecutivos e de sua primeira pole position na Stock Car, conquistada na etapa de Cascavel, Gabriel Casagrande voltou a brilhar em 2019 e largará na frente na primeira corrida da rodada dupla de Goiânia, neste domingo.

O piloto da Crown Racing cravou 1min26s396 e superou Thiago Camilo, que marcou 1min26s568 com a Ipiranga Racing. O terceiro do grid será Cesar Ramos, da Blau Motorsport.

O quarto colocado é Lucas Foresti, da Vogel Motorsports, à frente de Felipe Fraga, da Cimed Racing, e Guga Lima, também da Vogel. Líder do campeonato, Daniel Serra é o sétimo com a Eurofarma. A etapa deste fim de semana homenageia Tuka Rocha, ex-piloto da categoria que morreu no último domingo em decorrência de acidente aéreo na Bahia.

Neste sábado, a primeira parte da sessão classificatória foi marcada por acidente de Denis Navarro, que rodou com o carro da Cavaleiro na pista molhada e bateu forte, causando breve interrupção do treino. Foresti avançou ao Q2 com o melhor tempo, 1min31s458, à frente do novato Marcel Coletta, da Cimed. Ramos foi o terceiro.

Entre os eliminados, o pentacampeão Cacá Bueno, 16º com a Cimed, Ricardo Zonta, 17º com a Shell V-Power, Rubens Barrichello, 19º com a Full Time, e o vice-líder Ricardo Maurício, 27º com a Eurofarma.

Na segunda parte do treino, o Q2, Camilo foi o mais rápido. Rei das poles em 2019 (seis em 12 etapas), o paulistano cravou 1min30s248 e avançou ao Q3 em primeiro, aproveitando a melhor condição da pista.

Autor de uma pole no ano, Casagrande passou em segundo, a 0s232 de Camilo. O terceiro foi Foresti. Entre os eliminados estava o líder Serra, que bateu na trave e larga em sétimo. Nelsinho Piquet, da Full Time, é o nono.

Antes da disputa da SuperPole no Q3, os seis classificados enfrentaram o dilema da escolha entre pneus slick, de pista seca, e compostos para o asfalto molhado. Todos acabaram optando pelas borrachas para circuito seco.

O primeiro a sair foi Ramos, que cravou 1min27s156 e comprovou as melhores condições do piso goiano. Casagrande superou a marca do rival e fez 1min26s396. Camilo tentou a sétima pole, mas ficou no 1min26s568 e larga em segundo.