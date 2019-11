Prefeitura autoriza obras de revitalização e recuperação do Cine Theatro Carlos Gomes

Da Redação



23/11/2019 | 15:23



A Prefeitura de Santo André autorizou, neste sábado, o início das obras de revitalização do Cine Theatro Carlos Gomes, no Centro. O equipamento é tombado como patrimônio cultural andreense e está fechado desde 2008 por causa de problemas estruturais. Com investimento de R$ 5 milhões, proveniente da Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), o endereço será transformado em espaço multiuso, polo cultural e centro de convivência.

“Além da proposta de conceito e estrutura que entregaremos até o final do primeiro semestre (de 2020), pretendemos estender o calçadão da Oliveira Lima até o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, formando um grande Boulevard e um eixo cultural que irá incluir o Museu (de Santo André, Doutor Octaviano Armando Gaiarsa), que está no entorno”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O objetivo é criar equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, assim como promover a convivência social. O projeto prevê a recuperação e preservação das estruturas e dos elementos protegidos pelo tombamento.

Segundo a secretária de cultura Simone Zárate, as intervenções foram elaboradas em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André. “Sabemos que este é um espaço simbólico importante fechado há 11 anos, que agora colocamos de volta à disposição da população para uso cultural”, assinalou.

O equipamento, considerado o primeiro espaço cultural da região, foi inaugurado em 1912. Em 1932 passou pela primeira reforma. Fechado em 1987, foi ocupado por uma loja de tecidos e por um estacionamento, quando sua fachada foi descaracterizada. Foi desapropriado em 1991 por pressão popular e está fechado desde 2008.