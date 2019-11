Günther é punido na Fórmula E e Di Grassi sobe para 2º na Arábia Saudita

23/11/2019 | 15:10



O brasileiro Lucas Di Grassi subiu uma posição no pódio da segunda corrida da etapa de abertura da nova temporada da Fórmula E. Neste sábado, horas após o fim da prova, os comissários puniram o alemão Max Günther, que havia chegado em segundo lugar na corrida disputada nas ruas de Al-Diriyah, na Arábia Saudita.

Di Grassi, que terminara em terceiro, herdou a segunda colocação. "Foi uma boa corrida para nossa equipe. Primeiro pódio da temporada e volta mais rápida. Foi um bom dia depois das dificuldades que tivemos ontem sexta-feira", comentou o piloto da equipe Audi. "Esta prova também mostrou que estamos no jogo, que pelo menos nessa prova conseguimos manter um ritmo forte para brigar pelo pódio."

Günther, da BMW, sofreu como punição o acréscimo de 24 segundos em seu tempo final de prova por fazer ultrapassagem sob bandeira amarela. Caiu, assim, para o 11º lugar, fora da zona de pontuação. E perdeu o lugar no pódio. O primeiro lugar foi obtido pelo britânico Alexander Sims, companheiro de Günther na BMW.

O terceiro lugar acabou herdado pelo belga Stoffel Vandoorne, da equipe Mercedes, uma das duas estreantes no campeonato - a outra é a Porsche. O brasileiro Felipe Massa, da Venturi, foi apenas o 17º colocado.

Com estas mudanças, Sims lidera o campeonato, com 35 pontos, seguido de Vandoorne, com 30. O terceiro colocado geral é o britânico Sam Bird, com 26. Di Grassi ocupa o quinto posto, com 18.