23/11/2019 | 13:11



Deborah Secco publicou um vídeo emocionante em seu perfil do Instagram. Na última sexta-feira, dia 22, a atriz comemorou quatro anos de casada com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor, de três anos de idade. Além do vídeo, recheado de fotos e momentos marcantes do casal, Deborah também escreveu uma legenda fofa, declarando-se ao amado.

Te sou. Há 4 anos de forma oficial, mas deve haver uma explicação transcendental que justifique o quanto. Obrigada pela nossa vida. Te amo, para além do ser. #BodasDeFloresEFrutas, escreveu a artista.

Deborah e Hugo se conheceram através das redes sociais e anunciaram o namoro em 2015. A atriz engravidou e se casou com o surfista naquele mesmo ano.