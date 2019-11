Após término, Hariany Almeida dispara para Lucas Viana em A Fazenda 11: - Para de fazer drama

23/11/2019 | 12:10



Lucas Viana e Hariany Almeida terminaram mais uma vez o romance que estavam vivendo em A Fazenda 11 - e parece que a relação está bem desgastada, já que os peões protagonizaram uma discussão daquelas na última sexta-feira, dia 22.

Tudo começou quando Hari pediu para Lucas não falar sobre o relacionamento dos dois para os outros peões. Ele, então, disse:

- É ruim ficar mal e não ter ninguém pra desabafar.

Hari rebateu:

- Você acha que não tá doendo? É claro que tava doendo. Eu sou muito atriz, né? Pra chorar do jeito que eu tava aqui. Para de se fazer de coitadinho um pouco e vira homem. Eu gosto de você, para com isso. Mas é que não dá.

Eita! Lucas rebateu, falando sobre algumas das reclamações de Hari durante o namoro, sobre o peão ser muito possessivo e a cobrar demais.

- Você tem o mesmo discurso de que você foi a atingida de tudo: ai, me sufocou demais. O problema é que as pessoas quando são amadas demais, entram na zona de conforto.

Hari, então, disparou:

- Para de fazer drama!

Lucas ainda rebateu que o drama existia dos dois lados do relacionamento, e os dois se mantiveram distantes durante toda a festa, que teve como tema Heróis e Vilões. Mais tarde, em conversa com Rodrigo Phavanello, o peão admitiu que não ficaria mais nessas idas e vindas com Hari após o fim do reality.

- É porque aqui não tem pra onde ir, não tem quem gostar. Eu gostei dela, mas aqui dentro faz com que a gente idolatre a pessoa.

Rodrigo ainda apontou que Lucas era carente e, durante a conversa, disse que é questão de tempo até que Thayse Teixeira meta a faca nas costas de Hari. Eita! A reta final do reality promete, hein?