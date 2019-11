23/11/2019 | 10:11



Camila Pitanga e a namorada, a artesã Beatriz Coelho, foram flagradas juntas pela primeira vez.

As duas foram vistas na última sexta-feira, dia 22, passeando pelo Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

Camila e Beatriz foram ao cinema, um programa bem típico de casal.

A atriz assumiu o namoro com a artesã no início de novembro, mas as duas já namoram há cerca de um ano.