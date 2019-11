Do Diário do Grande ABC



23/11/2019 | 09:56



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, usou as redes sociais para falar grosso. “Aqui não tem brincadeira, é multa neles.” Foi nesse tom que iniciou a postagem em que comentou a paralisação dos motoristas da Suzantur, na manhã de ontem, que só foi terminar no início da tarde, prejudicando a população que depende dos ônibus para poder se locomover.

Atila destacou que o transporte público em Mauá “é muito bem pago pela população e cabe à empresa prestar um serviço de qualidade”. Classificou como “inadmissível” o que aconteceu, disse que a culpa era da Suzantur. Ele se solidarizou com a população e também com os motoristas, que pararam de trabalhar por não receberem benefícios.

Terminou o texto prometendo ir “para cima e multar a empresa”, pois, segundo o prefeito, “aqui não tem brincadeira, é multa neles”.

Não poderia se esperar outra atitude de alguém que está à frente do Poder Executivo em uma cidade tão importante quanto Mauá. O problema é que em outras situações o prefeito teve oportunidade, mas não se mostrou tão incisivo. Como, por exemplo, no caso de a Suzantur operar com 25 ônibus a menos do que está em contrato, também lesando a população. Mas, nesse episódio, Atila não foi ‘para cima’, fez vistas grossas e não tomou providências.

Também não foi ‘para cima’ quando a empresa em questão apresentou veículos usados em cerimônia que seria para mostrar à população os ônibus zero-quilômetro. Ou ignorou o fato de a empresa estar ligada com a firma que opera o sistema de bilhetagem eletrônica em Mauá.

Prefeito Atila, este Diário não se furta em mostrar os problemas dos sete municípios que compõem o Grande ABC. Ontem, a equipe de reportagem acompanhou in loco o desespero e a revolta dos mauaenses diante de um terminal de ônibus fechado e sem a possibilidade de embarcar nos coletivos.

Nos demais dias, também ‘vai para cima’ e retrata o transtorno que o número menor de ônibus causa. Os mauaenses esperam que o senhor faça o mesmo. Que multe pela paralisação, mas também por serviços não prestados.