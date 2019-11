LeBron brilha, Lakers vencem o Thunder e emplacam 6ª vitória seguida

23/11/2019 | 08:36



Em um jogo equilibrado, quem mais uma vez fez a diferença a favor dos Los Angeles Lakers foi LeBron James. O astro foi decisivo no triunfo do time da Califórnia sobre o Oklahoma City Thunder, fora de casa, por 130 a 127, pela rodada de sexta-feira.

Foi a sexta vitória seguida dos Lakers, que chegaram a 13 vitórias em 15 jogos e continuam na liderança da Conferência Oeste. Aos 35 anos, LeBron prova a cada jogo que ainda tem muito o que mostrar. Em uma fase esplêndida, ele deixou a quadra com 23 pontos, 14 assistências e seis rebotes.

Depois de fazer história ao se tornar o primeiro jogador a anotar um "triple-double" contra todos os 30 times da NBA, LeBron se manteve em alto nível e fez de tudo em Oklahoma: pegou ponte aérea com um tapinha, deu seus tradicionais passes sem olhar e também se destacou na defesa. A três segundos do fim, ele interceptou passe de Gallinari no ataque do adversário e garantiu a vitória de sua equipe.

Anthony Davis, seu fiel escudeiro, também foi bem. O pivô foi o cestinha da partida, com 33 pontos. Além disso, pegou 11 rebotes e deu sete assistências. Pelo lado do Thunder, que fez um jogo duro até o final, Shai Alexander teve bom desempenho e anotou 24 pontos.

Outro grande encontro da noite foi entre Los Angeles Clippers e Hostoun Rockets. O time de Kawhi Leonard, que anotou 24 pontos no jogo, levou a melhor e venceu por 122 a 119. Em excelente fase, James Harden, que tem acumulado recordes, brilhou novamente, com 37 pontos, mas não conseguiu conduzir seu time à vitória fora de casa.

OUTROS JOGOS - Em casa, o Washington Wizards superou o Charlotte Hornets por 125 a 118, com destaque para o trio Bradley Beal, Thomas Bryant e Davis Bertans, com 30, 21 e 20 pontos, respectivamente.

Mais tranquila foi o triunfo do Detroit Pistons, que passou pelo Atlanta Hawks por 128 a 103. A dupla de garrafão Andre Drummond e Blake Griffin liderou os donos da casa, de modo que o primeiro marcou 23 pontos e pegou 15 rebotes e o segundo fez 24 pontos.

Com ótima exibição do esloveno Luka Doncic, dono de 30 pontos e 14 assistências, o Dallas Mavericks atropelou o Cleveland Cavaliers. Em casa, a franquia de Dallas venceu por 143 a 101 e se manteve bem colocada na Oeste, no quinto lugar, em contraste com os Cavaliers, um dos piores times da Leste.

Em péssimo momento, o San Antonio Spurs amargou a oitava derrota seguida ao perder fora de casa por 115 a 104 para o Philadelphia 76ers. O time da Filadélfia teve o cestinha da partida, que foi Tobias Harris, com 26 pontos, e contou com grande atuação de Joel Embiid. O camaronês marcou 21 pontos e pegou 14 rebotes. DeMar DeRozan foi um dos poucos que se salvou pelos Spurs e conseguiu ser o cestinha da partida, com 29 pontos.

Quem também vive um calvário atualmente é o Golden State Warriors. O time mais vencedor da liga norte-americana nos últimos cinco anos, com três títulos e dois vices, amargou a 14ª derrota na temporada ao ser superado pelo Utah Jazz fora de casa por 113 a 109. Donovan Mitchell foi a estrela do jogo, com 30 pontos. A do decadência do time da Califórnia está relacionada à ausência de dois de seus principais jogadores, Stephen Curry e Klay Thompson, que estão lesionados. Com isso, os Warriors viraram presa fácil e não conseguem deixar a lanterna da Conferência Oeste.

Confira outros resultados da rodada deste sábado da NBA:

Brooklyn Nets 116 x 97 Sacramento Kings

Chicago Bulls 108 x 116 Miami Heat

Denver Nuggets 96 x 92 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Charlotte Hornets x Chigago Bulls

Indiana Pacers x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

New York Nicks x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Utah Jazz x New Orleans Pelicans