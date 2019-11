Tribunal Militar em São Paulo elege presidente Clovis Santinon

23/11/2019 | 09:28



O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo elegeu Clovis Santinon, por unanimidade, seu novo presidente para o biênio 2020/2021.O pleito foi realizado na segunda-feira, 18.

O magistrado Paulo Adib Casseb será o vice-presidente e o corregedor-geral, Avivaldi Nogueira Junior. O juiz Fernando Pereira será o diretor da Escola Judiciária Militar.

Nascido em Porto Feliz (SP) em 8 de março de 1955, Clovis Santinon ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, como Cadete da Academia de Oficiais, em 21 de maio de 1973. Foi declarado Aspirante a Oficial pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1975 e chegou ao posto de coronel PM em 24 de agosto de 2001.

Na patente mais alta da corporação exerceu as funções de comandante do Centro de Formação de Soldados, comandante do Policiamento de Área Cinco (Zona Oeste da Capital), diretor de Sistemas e corregedor da Polícia Militar.

Santinon é formado no Curso Superior de Administração de Empresas pela Faculdade São Judas Tadeu e professor de Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da PM paulista. Bacharel em Direito UNIFIEO (Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco), formou-se em 1986.

Ele foi nomeado juiz do Tribunal de Justiça Militar por decreto do governador publicado no dia 26 de maio de 2006. Tomou posse no dia 29 de maio daquele ano.

Na Corte militar exerceu o cargo de corregedor-geral da Justiça Militar nos biênios 2008/2009 e 2014/2015 e de presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo no período de 2010/2011.

Atualmente integra a 2.ª Câmara do TJM/SP e exerce a função de Diretor da Escola Judiciária Militar (Biênio 2018/2019).