São Caetano fatura 3º lugar nos Abertos

Anderson Fattori



23/11/2019 | 07:00



“São Caetano voltou a ser a capital do esporte no Grande ABC.” Dessa forma, o vice-prefeito e secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Beto Vidoski (PSDB), celebrou o terceiro lugar da cidade nos Jogos Abertos do Interior, que terminam hoje, em Marília. Após a sexta posição em 2018, o município da região surpreendeu e com 80% da delegação formada por moradores subiu ao pódio, com 182 pontos. O título será decidido hoje entre Santos e São José dos Campos.

A confirmação veio ontem, após a conquista do vôlei feminino diante de Bauru. Com 182 pontos, São Caetano não pode mais ser alcançado por Sorocaba, quarta colocada. A posição surpreendeu até o secretário. “Nossa ideia era terminar de quinto a sétimo (lugar)”, assumiu Vidoski. “A gente gostaria de ter pontuação melhor do que a do ano passado, mas pelo equilíbrio dos Jogos chegamos em terceiro e surpreendemos”, comemorou.

O titular da pasta explica que a evolução da cidade aconteceu em razão de mudança de filosofia. “Há dois anos mandamos os atletas que custavam caro embora e começamos a investir na base da cidade”, contou.

Hoje, a menina dos olhos de São Caetano é o PEC (Programa Esportivo Comunitário), que oferece iniciação esportiva gratuita para munícipes a partir dos 4 anos. O cidadão que mostra aptidão logo é direcionado ao treinamento e depois para o alto rendimento, fazendo parte da equipe competitiva da cidade. Um exemplo disso é a taekwondista Milena Titoneli, que recentemente foi campeã pan-americana e conheceu a modalidade no programa.

“Esse é o caminho correto, investir na sua cidade e não importar os atletas. Quando assumimos, 8.000 estavam no PEC, hoje são 15 mil, ou seja, quase dobrou. Um exemplo é o jiu-jítsu, que tinha 80 praticantes e em três semanas vamos fazer a graduação de faixas deles com 540 atletas”, numerou Vidoski.

A mudança de filosofia foi influenciada pela B3 (Bolsa de Valores). Em janeiro de 2018, a empresa cortou o investimento na equipe de atletismo da cidade e deixou atletas, a maioria de ponta, desempregados. Sem a parceira, São Caetano passou a abastecer o PEC e colhe os frutos – tanto que foi campeã masculina e feminina dos Abertos na modalidade. “A saída da B3 veio como bomba. Todos falavam que iríamos acabar com o atletismo. O espaço (na Vila São José), que era usado por menos de 60 pessoas, hoje comporta 2.000 (com o centro de lutas)”, finalizou.