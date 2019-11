Semasa autua empresas por descarte irregular de madeira

Da Redação



23/11/2019 | 07:00



A fiscalização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) autuou três responsáveis pelo despejo ilegal de 8,5 toneladas de resíduos de madeira que foram descartados nas ruas Ingá, Carijós e Almenor Jardim Silveira, além de um terreno baldio próximo destas vias, na Vila Linda.

O crime ambiental ocorreu durante o feriado de Consciência Negra e as denúncias partiram de moradores da região. Ao atender a ocorrência, a equipe da autarquia constatou a infração e foi possível identificar todas as empresas envolvidas, já que as denúncias foram acompanhadas de fotos e vídeos, encaminhados pelos munícipes, corroborando a ação do Semasa.

Diante do flagrante, o receptor do material recebeu um auto de infração ambiental – equivalente a multa – no valor de 500 FMPs (Fatores Monetários Padrão), o equivalente a R$ 2.014,15 –, e teve de efetuar a limpeza completa do resíduo disposto. A limpeza, acompanhada pelo Semasa, durou cerca de oito horas. A empresa receptora também recebeu advertência ambiental por operar a atividade de marcenaria sem licenciamento.

A empresa transportadora do material, assim como o dono do caminhão, também foram multados em 5.000 FMPs (R$ 20.141,50) cada um e poderão compensar o dano mediante prestação de serviços, como recolha e destinação de resíduos em quantidade (peso) equivalente ao descartado.