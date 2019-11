São Bernardo mobiliza população para ‘Dia D’ de arrecadação de óleo

Da Redação



23/11/2019 | 07:00



Com objetivo de bater o recorde mundial de arrecadação de óleo de cozinha usado, a Prefeitura de São Bernardo promove, na segunda-feira, ‘Dia D’ da campanha Eco Óleo. Na ocasião, moradores poderão trocar dois litros do resíduo por duas barras de sabão ecológico em próprios municipais espalhados pela cidade. A expectativa é a de que o município alcance até o fim do mês a marca de 60 mil quilos do produto, superando o recorde atual pertencente a Florianópolis (Santa Catarina).

Ao todo, serão cinco equipamentos municipais aptos para receberem o resíduo durante o ‘Dia D’. São eles: Paço Municipal, Secretaria de Educação, Ginásio Poliesportivo, Hospital de Clínicas e Subprefeitura do Riacho Grande.

A ação envolverá servidores públicos de todas as secretarias e autarquias municipais da Prefeitura de São Bernardo, que estão se engajando para promover o recolhimento do óleo de cozinha usado em bairros da cidade.

“Mais do que mobilizar a população em prol da campanha, o ‘Dia D’ tem como objetivo reforçar a importância de fazer o descare correto do óleo. A cada litro do resíduo despejado irregularmente, cerca de 25 mil litros de água são contaminados. Ou seja, reduzir este descarte irregular é essencial para preservar novos recursos naturais”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

MOBILIZAÇÃO

Desde o mês passado, a Prefeitura de São Bernardo colocou à disposição de moradores 300 pontos de recolhimento do resíduo, envolveu escolas municipais e estadeais, entidades filantrópicas, comércios e empresas parceiras.