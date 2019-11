Banco de Alimentos de S.Caetano ajudará 57 entidades assistenciais

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inaugurou ontem o primeiro banco de alimentos da cidade, no bairro Barcelona. A unidade receberá itens de dez empresas, entre mercados e hortifrútis, fará seleção e armazenamento dos produtos para posterior distribuição a 57 entidades já cadastradas no sistema municipal.

Para completar o ciclo de combate à fome, as instituições assistenciais beneficiadas farão o repasse dos alimentos a moradores que estão em situação de insegurança alimentar.

Presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Denise Auricchio destaca que, com auxílio das nutricionistas do projeto, foi traçado um perfil nutricional para cada entidade que receberá os alimentos. O objetivo é atender de forma adequada cada morador. “Traçamos um perfil de cadastro, ou seja, quais alimentos que aquela entidade pode receber ou que não pode”, comenta Denise.

O banco de alimentos conta com áreas refrigeradas e parte administrativa. Ao todo, foram 60 dias de obra, estimada no valor de R$ 166 mil. “Já estamos trabalhando há um bom tempo a questão da alimentação na cidade, principalmente nas merendas ofertadas nas escolas. Acredito que o banco venha somar a essa nossa ideia e agregue aos nossos projetos”, considera o prefeito da cidade, José Auricchio Junior (PSDB).

Empresas, supermercados e outros estabelecimentos podem ser parceiros do banco. O equipamento, entretanto, só recebe e distribui alimentos a pessoas jurídicas. Além disso, não é possível doar dinheiro, refeïções prontas ou que estejam fora do prazo de validade.

Além de São Caetano, o Grande ABC possui atualmente outros quatro bancos de alimentos: em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. “Boa prática administrativa e parcerias são exemplos de trabalho benfeito que devem ser compartilhados”, ressalta a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André e primeira-dama da cidade, Ana Carolina Barreto Serra

BANCO DE RAÇÃO

Na ocasião, também foi inaugurado o banco de ração da cidade. Lojas e pet shops poderão doar os alimentos para o local, que distribuirá gratuitamente para ONGs (Organizações Não Governamentais). As entidades poderão repassar os itens para protetores do município.