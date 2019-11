Ponte Cidade Jardim será parcialmente interditada a partir de sábado

22/11/2019 | 20:37



A Ponte Cidade Jardim, na zona sul, sentido centro-bairro, será interditada a partir das 22h de sábado, 23. A interdição é para realização de obras emergenciais de recuperação estrutural, que serão executadas pela empresa G2O Gerenciamento e Obras LTDA. A emergência foi publicada no Diário Oficial da Cidade em 2 de novembro e o prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias.

Na primeira etapa, as faixas 3, 4 e 5 da ponte Cidade Jardim, no sentido centro-bairro, serão interditadas entre sábado e 10 de dezembro, sempre das 22h às 5h do dia seguinte. Para a segunda etapa, as faixas 1 e 2, no sentido centro-bairro, serão interditadas entre os dias 11 e 19 de dezembro, sempre das 22h às 5h do dia seguinte. Os trabalhos executados durante o dia não necessitam de interdições. Não há restrição de tráfego nas faixas sem interdição.

Após vistoria foi constatado desnível entre o tabuleiro (pista) da ponte e as cabeceiras (acessos), tanto do lado do centro quanto do bairro. Para correção dos desníveis será necessária a injeção de argamassa nas cabeceiras da ponte e execução de "alas" de concreto com novas fundações (estrutura em forma de parede localizada nas laterais das cabeceiras). Também será executado o recapeamento do encontro entre as pistas e as cabeceiras, garantido segurança e conforto para os motoristas. A Engenharia de Campo da CET vai monitorar e orientar o tráfego na região.