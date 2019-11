Vanderlei Luxemburgo está com câncer de pele e passará por procedimento cirúrgico

22/11/2019 | 20:39



O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, foi diagnosticado nesta semana com um câncer de pele. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo Estado com a assessoria do clube carioca, que admitiu a existência do problema de saúde, mas não forneceu detalhes em relação ao tratamento que será realizado.

Porém, devido ao câncer, é certo que o treinador precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico, com data ainda a ser definida. A enfermidade foi descoberta após o comandante vascaíno retirar três pintas no nariz e ter o tecido das mesmas submetido a biópsias.

O site globoesporte.com informou que um destes exames apontou a existência de um câncer maligno, mas o Vasco não confirmou esta informação ao ser procurado pelo Estado, assim como não indicou se Luxemburgo precisará ficar afastado da sua função por algum tempo.

Esse tipo de procedimento cirúrgico para combater o câncer de pele é considerado simples para os médicos, que deverão fazer uma raspagem para eliminar o problema constatado nas pintas extraídas e também para retirada do restante do tumor que for encontrado na parte interna do nariz.

Embora a cirurgia seja considerada simples, não está descartada a possibilidade de o técnico desfalcar o Vasco por um período breve, caso ele e os médicos agendem a cirurgia para ser realizada durante esta reta final do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada ocorrerá no dia 8 de dezembro.

Luxemburgo descobriu o câncer de pele antes de um final de semana no qual o Vasco não irá a campo, pois o seu jogo válido pela 34ª rodada, o emocionante clássico que terminou empatado por 4 a 4 com o Flamengo, no Maracanã, foi antecipado para o último dia 13 por causa do envolvimento do time rubro-negro na final da Copa Libertadores, marcada para ocorrer neste sábado, em Lima, no Peru.

Com isso, a equipe vascaína voltará a campo pelo Brasileirão apenas no próximo dia 28, quando enfrentará o São Paulo, no Morumbi, pela 35ª rodada da competição.