Acervo na palma da mão

24/11/2019 | 07:00



Aldemir Martins, Luiz Sacilotto, Lasar Segall, Orlando Mattos, Hans Suliman Grudzinski. Esses são apenas alguns dos artistas plásticos cujas obras que fazem parte da Pinacoteca de Mauá – que fica no saguão do Teatro Municipal – poderão ser apreciadas na palma da mão de quem tiver um smartphone, ou dentro de casa, no computador. Isso graças ao projeto Pinacoteca Digital Mauá, que está digitalizando o acervo do espaço e o disponibilizará ao público. A previsão de lançamento é em dezembro.

Há pintura, desenho, gravura, fotografias artística, escultura. São cerca de 400 peças. Se contar com registros documentais como cartazes, jornais e fotografias históricas, chega a 1.000. O projeto é de Maria Luiza Menezes, artista e pesquisadora em história da arte, que o realiza com a fotógrafa Karla Santos e com a jornalista Marcela Schiavon.

Maria apresentou o projeto ao FAFC (Fundo de Apoio e Fomento à Cultura), que foi pleiteado com valor aproximado de R$ 10 mil. “Ao observar que a maioria das pessoas não sabe da existência de acervo tão rico, procurei imaginar possibilidades de torná-lo ainda mais público e acessível, algo que pudesse ser acessado de qualquer lugar, por qualquer pessoa”, explica a responsável.

O primeiro passo foi organizar a lista de obras. Em seguida as peças foram fotografadas, enquanto pesquisa e organização do material foram se desenrolando. “O processo de organização de acervo e pesquisa da biografia dos artistas exige dedicação, concentração e escuta aberta para os relatos de pessoas que conviveram com os artistas. O manuseio dos trabalhos exige cuidado com os materiais”, explica Maria.

Para Cecília Camargo, curadora e coordenadora da Pinacoteca, trata-se de projeto que vem de encontro ao que considera “necessidade atual que é o acesso por meios viturais. E a possibilidade de democratizar esse acesso. Além de deixar acessível para que a população também acompanhe e fiscalize esse acervo, evitando que, por vários motivos, ele venha a ficar em risco”, diz.

Além disso, Cecília diz que a digitalização incluirá, ao universo da Pinacoteca mauaense, não só quem tem dificuldades de locomoção, mas aqueles que passam por problemas emocionais, que não consigam sair de casa. “Muitas pessoas que sofrem de crise de pânico, depressão, entre outros, e não conseguem ficar em lugares públicos, têm nesse acesso possibilidade de apreciar o acervo e interagir com ele”, reflete.

A curadora da Pinacoteca diz que é importante ter as obras digitalizadas até mesmo para que o material não se perca por conta de problemas de força maior. “Por mais que se tente manter um acervo em segurança, os riscos sempre existem. Dessa forma os registros acabam sendo muito úteis, tanto para preservar para a posteridade quanto para servir de referência em caso de necessidade”, afirma.

Cecília acredita também que o fato de as pessoas poderem ver as peças digitalmente não fará com que deixem de visitar a Pinacoteca. “Nada, em minha opinião, supera o contato direto com uma obra de arte. No espaço expositivo permanente, mostramos recortes do acervo, criando uma narrativa diferenciada”, explica.

Após digitalizadas, Maria explica que as obras estarão dispostas por artistas e temas. Ela dá como exemplos Mitsunaga e Jussara Baggio, que realizaram muitas pinturas retratando o município de Mauá. “As obras de Jussara estarão reunidas no nome dela e na letra ‘J’, mas também serão encontradas no núcleo Cidade de Mauá, juntamente às obras de Mitsunaga, este estará também na letra ‘M’.”

Ela diz que essa divisão por temas permitirá que estudantes e pesquisadores acessem o site com outros olhares, “para além da ordem alfabética, permitindo que o navegante pesquise temas específicos. Além disso, a reunião em núcleos permite uma possível organização de exposições temáticas das obras da Pinacoteca de Mauá, construindo, assim, uma curadoria coletiva entre o projeto Pinacoteca Digital Mauá e a diretora da Pinacoteca, Cecília Camargo”, diz.