Brasileiros com jeito de hermanos

Ter relação amistosa com vizinhos faz parte de uma convivência harmoniosa. Se isso se aplica ao redor das casas e apartamentos, também é ideia a ser levada para proporções maiores, como a proximidade de países. Uma das conexões brasileiras ocorre com os argentinos, os dois dentro da América do Sul. Em 2018, uma lei estabeleceu a criação do Dia da Amizade Brasil-Argentina, a ser celebrado pela segunda vez no sábado (30 de novembro) e que tenta dar visibilidade à importância da parceria entre as nações.

O relacionamento entre os países envolve questões ao longo da história, diferenças culturais, trocas culinárias, rivalidades esportivas e, entre os temas que mais chamam a atenção, a paixão pelo futebol (veja mais ao lado). Essa conexão também passa pelo Grande ABC.

Um dos capítulos ocorre em Santo André com a família dos irmãos Lucas Ezequiel Bratschi, 13 anos, e Valentina Ponde Bratschi, 11. Moradores da Vila Assunção, eles têm educação convencional no Colégio Stocco na parte da manhã e, quando voltam para casa, se veem imersos em meio a muita cultura argentina, uma vez que seus pais são naturais do país.

“Nunca estudei a fundo a história da Argentina, mas gosto da parte de que os argentinos são conhecidos por serem trabalhadores, valentes e leais”, conta Lucas, que costuma tomar mate (bebida típica feita com água quente e ervas específicas em uma cuia) na companhia da matriarca e confessa torcer pela seleção da família na Copa do Mundo de futebol.

Parte importante do contato com as ‘raízes’ é o aprendizado do espanhol para se comunicarem em casa. “Acaba sendo algo bem natural, sendo que passamos mais tempo em casa e sempre falo com a minha mãe em espanhol. Chega a dar um ‘bug’ na cabeça e mesclo um pouco de português no meio quando estou com meus irmãos.” Nas aulas externas da língua, o menino confessa ter facilidade por conta dessa proximidade no dia a dia.

Uma das coisas que Valentina mais gosta da Argentina são as empanadas, espécie de ‘pastel de forno’ tradicionalmente recheado com carne. “Já aprendi a fazer e não demora muito. Tem que ter uma carne gostosa e usar cominho (tempero feito a partir de uma semente seca moída). Apresentei as empanadas para minhas amigas e elas gostaram”, diz ela, também fã do pastel tradicional e que mostra que a relação entre os países tem espaço para muitas coisas boas.

País vizinho faz fronteira com três Estados brasileiros

A Argentina marca presença na América do Sul como segunda maior nação do continente em extensão, com área de 2.766.889 quilômetros quadrados, ficando atrás apenas do Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Faz fronteiras com cinco países, entre eles Paraguai e Uruguai. O encontro com o território brasileiro ocorre na região Sul, com os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Cerca de 44 milhões de pessoas vivem atualmente no local, sendo seu território dividido em 23 províncias (áreas similares a divisão de Estados) e um distrito federal. Sua capital é a cidade de Buenos Aires, destino de mais de 2,7 milhões de turistas em 2018, sendo que aproximadamente 770 mil visitantes foram brasileiros. Segundo o governo federal, número estimado de 84.750 pessoas do Brasil moram na Argentina.

Nos últimos anos, a situação econômica dos hermanos (irmãos, em espanhol) passa por complicações, o que também reflete em crises políticas e sociais. A moeda oficial local é o peso argentino, que equivale, atualmente, a R$ 0,07.

Superclássico das Américas agita rivalidade no futebol

Parte da relação entre Brasil e Argentina ocorre no futebol. O confronto entre as seleções é conhecido como Superclássico das Américas, uma vez que coloca em campo as equipes não europeias que mais conquistaram a Copa do Mundo, com cinco títulos para os brasileiros e dois para os argentinos. A rivalidade é tão intensa que, em muitas vezes, há discussões e brigas em campo.

O primeiro jogo oficial ocorreu em 20 de setembro de 1914, com vitória dos hermanos por 3 a 0. Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), estão registrados 103 confrontos, com 43 vitórias nacionais contra 39 trunfos argentinos e 26 empates,

Na última vez em que se enfrentaram, em 15 de novembro, outra vitória dos vizinhos: 1 a 0, com gol de Lionel Messi.