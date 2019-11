O que é uma orquestra?

Luís Felipe Soares



24/11/2019 | 07:13



A ideia de uma orquestra passa pela união de diferentes instrumentos tocados juntos durante uma apresentação ou ensaio. Geralmente, as performances acontecem no palco de um teatro, mas o público também pode acompanhar esse trabalho por meio de exibições na televisão ou ao ar livre, seja em parques ou praças. Parte do conceito em torno desse tipo de grupo é que ele toque músicas clássicas, mas os repertórios também abrem espaço para releituras de canções de estilos diversos, todas sempre por meio de trabalho instrumental.

A formação é dividida em quatro naipes, ou seja, grupos de instrumentos: cordas (casos de contrabaixo, violino, viola e violoncelo), madeiras (como flauta, oboé, clarinete e fagote), metais (trompete, trombone, trompa e tuba) e percussão (a exemplos de pandeiro, tímpano, bombo e xilofone). Cada um conta com posicionamento específico que deve ser respeitado quando todos estão juntos no palco. De vez em quando pode ser que alguns outros sons participem de maneira especial.

O comando de todos esses sons fica com o maestro ou a maestrina. Esse responsável tem na mão direita uma espécie de varinha, chamada de batuta, e seus gestos dirigem o grupo de acordo com a partitura, a representação escrita da música tocada.

Enquanto uma orquestra desenvolve trabalho refinado pensando em suas músicas eruditas e mais ‘sérias’, as bandas reúnem pessoas que utilizam seus gostos pessoais para criar arranjos de canções e letras que estejam conectadas com o perfil do grupo. São essas formações despojadas que realizam show de rock e música pop, por exemplo.

As possibilidades musicais de uma orquestra são comumente utilizadas para a elaboração de trilhas sonoras, seja para filmes, peças ou óperas. Grandes teatros contam com espaço especial, conhecido como fosso, para abrigar o grupo com sua interpretação ao vivo durante as sessões. Essa área fica localizada abaixo do palco e não atrapalha a visão do público para os acontecimentos em cena.

Consulta realizada no livro Desvendando a Orquestra: Formando Plateias do Futuro, das escritoras Clarice Miranda e Liana Justus.