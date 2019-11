Maroon 5 confirma,br>shows no Brasil

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



Após muita especulação e expectativa dos fãs, o Maroon 5 confirmou seu retorno ao Brasil para série de shows em 2020. A banda norte-americana utilizou suas contas nas redes sociais para anunciar turnê pela América do Sul que passará pelo País no começo de março.

A lista de compromissos conta com paradas em São Paulo (dia 1º), Brasília (dia 3), Recife (dia 5) e Rio de Janeiro (dia 7). Na Capital, a performance está agendada para ocorrer no Allianz Parque. Todos os shows terão como atração de abertura o trio brasileiro Melim, conhecido por canções como Ouvi Dizer, Dois Corações, Meu Abrigo e Gelo.

Hoje e amanhã a venda de ingressos é exclusiva para clientes do cartão Elo. A comercialização de entradas para o público em geral começa na quinta-feira, às 10h, na internet (www.eventim.com.br) e, a partir das 12h, nas bilheterias oficiais. Os valores vão de R$ 190 a R$ 480.

O Maroon 5 retorna ao Brasil em turnê de divulgação do álbum Red Pill Blues (2017), seu mais recente trabalho. Faixas do disco dividem espaço no repertório com sucessos anteriores, casos de Sugar, Animals, Moves Like Jagger e She Will Be Loved.