24/11/2019 | 07:07



Acaba nesta semana a ansiedade dos fãs para os shows que o cantor Shawn Mendes irá realizar no Allianz Parque, em São Paulo, com duas datas. Os ingressos para a apresentação de sábado (30) já estão esgotados, mas ainda é possível encontrar entradas para a data extra na noite de sexta-feira (29), às 19h45, entre R$ 240 e R$ 640 (www.livepass.com.br), já sem possibilidade de pagar meia.

O popstar canadense volta ao Brasil em meio à sua terceira turnê global. Canções mais antigas, como There’s Nothing Holdin’ Me Back e Stitches, juntam forças com as recentes Lost in Japan, Youth e Particular Taste, entre outras faixas.