Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



O longa-metragem De Volta Para o Futuro (1985) volta a entrar em cartaz nos cinemas como atração deste mês do projeto Clássicos Cinemark, que apresenta icônicos filmes antigos com versões digitais remasterizadas.

As sessões legendadas ocorrem amanhã (às 20h) e no sábado (às 23h) em algumas salas da rede. No Grande ABC, as exibições ocorrem ParkShopping São Caetano, com ingressos ao preço de R$ 8 a R$ 35, sendo mais caro no fim de semana. As entradas estão à venda na bilheteria ou pela internet (www.cinemark.com.br).

A história apresentada pelo diretor Robert Zemeckis mostra Marty McFly viajando para o passado com máquina do tempo criada pelo cientista Emmett Brown e passando dificuldades para retornar para casa.