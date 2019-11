Prefeitura de Sto.André assina ordem de serviço para modernização do CHM

Flavia Kurotori

A Prefeitura de Santo André assinou, nesta tarde, ordem de serviço para obras no CHM (Centro Hospitalar Municipal) Doutor Newton da Costa Brandão, no Centro. Dez núcleos do equipamento passarão por intervenções de modernização, ampliação e revitalização, visando melhorar a qualidade dos serviços, além de aumentar o número de atendimentos em até 30% – atualmente, são cerca de 15 mil consultas por mês. A previsão da conclusão é em abril de 2020, ainda que as primeiras melhorias sejam entregues no primeiro trimestre.

“O que é fundamental destacar é aspecto da modernização com novos elementos tecnológicos. O centro cirúrgico é da década de 90 e vamos trazer para a década atual, com a videolaparoscopia. Hoje, nós não fazemos nenhuma cirurgia com videolaparoscopia. Vamos passar a ter duas salas cirúrgicas com este equipamento a partir de abril ”, exemplificou Marcio Chaves, secretário da saúde do município. “Isso vai melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão porque em uma cirurgia aberta, a recuperação demora até quatro dias no próprio leito hospitalar e, em uma videolaparoscopia, está em casa em 24 horas”, completou.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que o objetivo é resgatar a qualidade do hospital. “É o último passo de um projeto belíssimo para cravar uma homenagem ao doutor Brandão”, assinalou. Atualmente, o equipamento possui 290 leitos, que passarão a 302 ao término das obras. Já a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), atualmente com 50 leitos, ganhará mais dez. O investimento é proveniente de recursos municipais e totaliza R$ 5 milhões.