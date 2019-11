Após ganhar oito quilos, Kim Kardashian lamenta não caber em vestido de grife

22/11/2019 | 17:10



Kim Kardashian passou pelo mesmo perrengue de muita gente, que é não caber em uma roupa! Na última quinta-feira, dia 21, a empresária compartilhou em suas redes sociais um clique em que aparece tentando vestir - porém sem sucesso - um vestido da grife de luxo Versace.

Aos 39 anos de idade, Kim foi ao Instagram para lamentar:

Quão bom este vestido Versace teria sido se coubesse.

No início de novembro, ela revelou aos fãs em um Instagram Story, enquanto fazia uma série de exercícios com sua treinadora Melissa Alcantara, que havia ganhado oito quilos.

- Ok, então estamos fazendo um treino noturno antes do meu jantar, o que eu nunca faço com ela, mas imaginei que teríamos que fazer isso em algum momento. E sim, quero dizer, às vezes você cai e às vezes precisa se levantar e esse é um dos meus momentos em que caí em que acho que estou oito quilos acima do que estava há um ano, um ano e meio atrás, disse.