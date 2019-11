Caoa Chery confirma o fim do QQ: relembre carros que se despediram em 2019

Leo Alves



Após retirar o QQ de seu site, a Caoa Chery confirmou o fim da venda do modelo no Brasil. Segundo o comunicado oficial da marca, a decisão foi tomada por conta da atual estratégia de investir em sedãs e SUVs. Entretanto, mesmo com o fim da produção, os donos do veículo continuam tendo a assistência técnica da marca.

Fim do Caoa Chery QQ

A seguir, confira o comunicado oficial da marca.

A CAOA CHERY informa que a produção do QQ nacional está sendo descontinuada da unidade fabril de Jacareí, seguindo uma decisão estratégica da marca. Com isso, a empresa passa a focar seus negócios e investimentos nas linhas de SUVs e sedans.

A CAOA CHERY destaca ainda que sua rede de Concessionárias em todo o Brasil segue preparada para atender qualquer demanda relacionada ao QQ, tanto com a disponibilidade de peças quanto nos serviços de pós-venda, reiterando o cuidado e compromisso da marca em produzir e entregar aos clientes serviços referência em qualidade.

Desde 2011 no mercado brasileiro, inicialmente importado e, posteriormente com produção nacional, o QQ foi um marco na história da Chery e da indústria chinesa no País. O veículo revolucionou o segmento de carros de entrada com a sua proposta de valor sendo reconhecido como o carro mais barato do Brasil. O subcompacto também é conhecido por ser um dos carros mais econômicos do mercado nacional, tendo alcançado a nota mais alta (AA) no selo Conpet, concedido pelo Inmetro.

Neste ano, o QQ também recebeu o título de um dos veículos que menos sofre desvalorização. Estudo realizado pela KBB Brasil, apontou o modelo como o quinto no ranking dos carros que menos perderam valor de mercado de janeiro até dezembro de 2018.

Com excelente custo benefício e ótima aceitação entre os consumidores brasileiros, o QQ somou cerca de 33 mil unidades comercializadas em seus anos de história no Brasil.

