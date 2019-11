São Caetano entrega escola revitalizada e lança o programa Viva São José

Do Dgabc.com.br



22/11/2019 | 17:14



Nesta quinta-feira (21/) o Bairro São José, em São Caetano, recebeu duas boas notícias: a entrega das obras de revitalização da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Irineu da Silva e o lançamento do Programa Viva São José, que consiste na intensificação de serviços municipais no bairro durante o mês de novembro.



O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) anunciou o lançamento do programa Viva São José durante a reinauguração da EMEI. “É uma alegria estar aqui reinaugurando essa escola localizada em um espaço tão agradável, dentro do Bosque do Povo – que também ganhou uma revitalização recentemente, juntamente com o Pesqueiro. Estamos buscando atender todas as necessidades do bairro, e o programa Viva São José, culminando com o Governo em Movimento, nos dias 29 e 30, tem esse propósito”, disse o prefeito.



A programação do Viva São José prevê uma série de ações integradas, realizadas pelas Secretarias de Saúde, Educação, Obras e Habitação, Serviços Urbanos, Segurança, Mobilidade Urbana e Governo (Comunicação), além de Fundo Social de Solidariedade, Fundação Pró-Memória e Saesa (limpeza e saneamento). Estão previstos atendimentos médicos e odontológicos da Carreta Saúde em Movimento, curso de panificação e oficina de inclusão digital, entre outros eventos. A programação completa está disponível no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br.



SEXTA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFORMADA

Segundo o secretário de Educação, Fabricio Coutinho, a EMEI Irineu da Silva é a sexta escola de Educação Infantil entregue pela Prefeitura. A unidade passou por uma reforma completa, que incluiu revisão total das instalações elétricas; pintura interna e externa; revisão hidráulica nos sanitários infantis e lactário, substituição de telhas, rufos e calhas e reforma da quadra, entre outros serviços.



“O prefeito Auricchio prometeu-me a reforma da escola em uma conversa informal. Palavra dada, palavra cumprida”, disse a diretora Ivone de Fátima Scardelato Buzo. Além de agradecer o prefeito, ela também dirigiu palavras de agradecimento à APM (Associação de Pais e Mestres), que contribuiu para que todos os eventos da escola fossem realizados mesmo com as limitações impostas pelas obras. O esforço valeu a pena. Diante do gramado bem cuidado e repleto de brinquedos da área de lazer, a maior dificuldade das professoras, agora, tem sido dispensar as crianças. “Eles não querem ir embora”, diverte-se a auxiliar de primeira infância Sandra Regina Sanchez.