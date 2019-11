Jennifer Garner faz piada após perder carro em estacionamento e grava vídeo

22/11/2019 | 16:11



A atriz Jennifer Garner divertiu seus fãs e seguidores na última quinta-feira, dia 21, ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que procura seu carro por quase 30 minutos dentro de um estacionamento de um shopping. Ela conta que, inicialmente, ficou preocupada, mas depois achou graça da situação.

Eu gostaria de dizer para vocês que esse foi um incidente isolado, mas?, escreveu Garner na legenda do vídeo, junto com o emoji de um rostinho de uma mulher com cabelos brancos, culpando assim a sua idade.

No vídeo, ela diz:

Eu estou suando? Estamos há 25 minutos procurando o carro!, exclama a atriz, em meio a risos de dentro do carro de uma amiga que a auxiliou na busca pelo veículo desaparecido. O registro chega ao fim com Garner encontrando seu automóvel, estacionado no setor F, enquanto ela o procurava no Y.