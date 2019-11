Juliana Paes se despede de Maria da Paz e diz o que aprendeu com a protagonista de A Dona do Pedaço: Resiliência

22/11/2019 | 16:11



A Dona do Pedaço chega ao fim nesta sexta-feira, dia 22, após muitas reviravoltas e surpresas! Ao longo da semana, diversos membros do elenco se despediram da novela e, entre eles, Juliana Paes, que viveu a protagonista Maria da Paz. Em seu Instagram oficial, a atriz de 40 anos de idade, compartilhou o mantra da personagem e que também é um trecho da música de abertura da trama, Tá Escrito, cantada por Xande de Pilares.

Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, diz a foto.

Na legenda da publicação, ela ainda escreveu:

Esse mantra da Maria permanece em mim onde eu for! Espero que tenha embalado cada um de vocês, que me acompanharam nessa jornada tão louca e bonita! Da Paz me ensinou que o poder da resiliência, da bondade, da pureza e do trabalho duro junto com largas porções de amor podem ganhar o mundo! Vamo que vamo!, completou.

Recentemente a atriz fez um balanço sobre a protagonista de A Dona do Pedaço e, de quebra, revelou que irá se afastar da televisão em 2020 durante entrevista para a colunista Patrícia Kogut.

- Estou me dando a chance de dizer não pela primeira vez para todos os projetos. Quero me reciclar, assistir aos colegas no teatro, ver filmes, ler livros que estão empilhados... Isso é alimento para o ator. E eu preciso disso agora. Não diria que é um ano sabático porque tenho outros projetos na publicidade, mas é um ano com o pé no freio, com certeza. Será dedicado a mim, à Juliana.