Ônibus da Suzantur voltam a circular em Mauá

Do Dgabc.com.br



22/11/2019 | 15:39



Os motoristas de ônibus da empresa Suzantur, que tem o monopólio do transporte de Mauá, voltaram ao trabalho na tarde desta sexta-feira (22) após quase cinco horas de paralisação. A greve foi determinada pelos trabalhadores pela falta de pagamento de benefícios e do vale, que deveria ter sido depositado dia 20.

O dia começou com trantornos para a população mauaense que depende do coletivo, já que do Terminal Municipal da cidade não saia nenhum ônibus, além de estar com a entrada travada. Por volta das 13h20 os funcionários do equipamento decidiram liberar as catracas de acesso, já que a insatisfação da população já atingia níveis preocupantes e havia discussão e ameaça de depredação. A cidade, entretanto, ficou sem circulação de coletivo e deixou a sexta-feira conturbada..

Em nota, a Prefeitura de Mauá informou que lamenta a paralisação, de responsabilidade da empresa Suzantur.



"A Prefeitura de Mauá informa que lamenta a paralisação dos motoristas de ônibus que operam nas linhas municipais, na manhã desta sexta-feira, em decorrência da falta de pagamento na remuneração de benefícios, assim prejudicando toda a população, sem qualquer aviso prévio. A administração municipal verifica as respectivas sanções à concessionária Suzantur, pelo descumprimento de suas obrigações."

Nas redes sociais o prefeito da cidade, Atila Jacomusi afirma que a Prefeitura irá multar a empresa dentro das sanções cabíveis e ressalta "aqui não tem brincadeira, é multa neles!". O chefe do Executivo ainda diz que a paralisação dos ônibus foi causada por "um ato irresponsável da Suzantur" e lamenta o ocorrido.

A empresa Suzantur não quis comentar.