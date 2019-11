Nathalia Dill cancela presença no programa Encontro após morte na família: Não conseguiria passar alegria

22/11/2019 | 15:11



Que triste! Nesta sexta-feira, dia 22, Nathalia Dill cancelou, no último minuto, sua presença no programa Encontro com Fátima Bernardes. Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz lamentou a morte de uma pessoa muito especial para sua família, Lindalva Isabel Inácio, sua mãe de criação.

Uma pessoa muito importante pra mim se foi! Eu tinha confirmado a minha presença no programa Encontro pra falar da novela que se encerra hoje, mas eu estou muito triste, não iria conseguir passar alegria pra vocês nessa manhã! Um salve para Lindalva Isabel Inácio (Dadá)! Que os anjos te recebam com muita alegria, esclareceu a atriz.

A senhora, que trabalhou por anos para os pais da artista, cuidando dela e de seus irmãos, era considerada parte da família, uma segunda mãe para Nathalia.

No programa matinal da Rede Globo, Nathalia falaria sobre o desfecho de A Dona do Pedaço, novela de Walcyr Carrasco, em que a mesma roubou a cena como a vilã Fabiana.