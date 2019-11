8 aplicativos que prometem facilitar o seu dia a dia

Da Redação



22/11/2019 | 14:48

Com novidades tecnológicas “pipocando” diariamente, é difícil viver sem a comodidade e segurança proposta pelos aplicativos. São inúmeras opções que englobam os mais variados segmentos do mercado, do tradicional delivery de comida até o agendamento de consultas médicas e visitas de profissionais para serviços domésticos. A seguir, você confere oito opções que vão facilitar seu dia a dia.

Primeira Mesa

Aplicativo para Android e iOS indicado para quem ama gastronomia. O Primeira Mesa movimenta restaurantes e bares em horários e dias específicos com promoções especiais. O objetivo é proporcionar ótimas experiências gastronômicas, sem filas, com a cozinha e o serviço à disposição do usuário. Pelo app, o público se compromete a chegar na hora estipulada e seguir regras, que garantirão aos participantes o direito de comerem o que quiserem, com 50% de desconto.

DogHero

Se você sofre sempre que precisa viajar e deixar seu cão de estimação, saiba que na DogHero é possível encontrar anfitriões de confiança que hospedam seu animal e mantêm a rotina de carinho e cuidado como em casa. Pelo aplicativo para Android e iOS, o usuário pode fazer buscas por região, além de agendar com antecedência a hospedagem, pagar tudo via cartão de crédito e ter uma garantia veterinária disponibilizada pela plataforma.

Docway

Este aplicativo para Android e iOS surgiu com o objetivo de facilitar a vida de quem precisa de atendimento médico. Isso porque ele leva o especialista até o paciente por meio da tecnologia. Hoje, são mais de 55 mil usuários e mais de 340 cidades espalhadas pelo Brasil.

Desrotulando

Desenvolvido por nutricionistas, sem modismos ou radicalismos, o Desrotulando é um aplicativo de food score. Com ele, é possível pesquisar a avaliação de produtos alimentícios por nome, marca ou categoria. Com apenas alguns cliques, o usuário descobre os pontos positivos, negativos e alertas dos itens pesquisados, tudo apresentado de forma fácil de entender. Está disponível para Android e iOS.

Triider

Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro ou desentupir uma pia podem se transformar em um verdadeiro desafio. Mas já é possível usar uma rede social para fazer orçamentos e, a partir do preço e da avaliação dada por outros clientes, negociar e fechar o serviço. É isso o que propõe o Triider. O aplicativo para Android e iOS reúne profissionais nas áreas elétrica, hidráulica, marido de aluguel, montador de móveis, e muito mais. Os pagamentos são feitos com cartão de crédito por meio da plataforma, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.

Beauty Date

O Beauty Date permite o agendamento em salões de beleza, clínicas de estética e barbearias. É possível marcar data e horário com profissionais de cidades brasileiras, levando em consideração, inclusive, a distância entre o usuário e o local do serviço. Além disso, a ferramenta oferece promoções exclusivas, com combos ou preços especiais. Está disponível para Android e iOS.

Uber

O Uber é uma das empresas de mobilidade urbana mais famosas do planeta. Por meio do aplicativo para Android e iOS, o usuário pode solicitar um transporte privado em poucos minutos, nas principais cidades do mundo. Para garantir a segurança dos passageiros e motoristas, os pagamentos podem ser realizados com cartão de crédito por meio da plataforma.

James Delivery

Por meio do James Delivery é possível comprar perfume, comida, temperos, cartucho para impressora, ração para cachorro, flores e muito mais. O usuário pode solicitar qualquer produto disponível em qualquer endereço comercial de Curitiba (PR). Poucos minutos depois, a compra estará disponível em sua casa. E o melhor, tudo isso de maneira muito mais sustentável: 70% da frota é formada por bicicletas, o que torna as entregas ecologicamente responsáveis. Está disponível para Android e iOS.

