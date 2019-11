Em A Fazenda 11, Netto nega interesse em Hariany Almeida e opina sobre namoro da peoa com Lucas Viana: - Uma piada

22/11/2019 | 14:10



Na noite da última quinta-feira, dia 21, o público decidiu que Netto não deveria continuar em A Fazenda 11. Após sair do programa, o DJ foi para os estúdios do programa Hoje Em Dia e viu o que os outros participantes faziam e falavam quando ele não estava presente.

Ao descobrir que Lucas Viana tinha ciúmes de Hariany Almeida com ele, Netto deu risada e deixou claro que nunca se envolveu com a peoa. Logo em seguida, contou, sem papas na língua, o que achava do namoro entre os colegas:

- Acho uma piada, desculpa. Sem culpa nenhuma desse ciúmes aí do Lucas. Ele cria o mundo fantástico de Lucas na cabeça dele, colocando expectativas impossíveis para os outros baseadas em fantasia. Eu sempre respeitei a Hari, jamais teve algo. Na verdade, eu não sentia que ele tinha ciúme da Hari, sentia que ele tem ciúmes de todo mundo. Ele reclamava que eu não chamava mais ele pra ir pra academia, chamava o Gui. Eu me divirto muito. Sobre o namoro, desculpa, acho uma piada. Falta maturidade, expressou Netto.

Quando questionado sobre a veracidade da relação entre Lucas e Hariany, o DJ afirmou que nunca duvidou do sentimento da amiga.

- Não vou julgar se existe amor ou não. Acredito que ela gosta muito dele, terminar e voltar e aguentar a pressão é porque ela gosta, além de tudo que ela deixou lá fora. Da parte dele eu não sei, disse.

Bastante coisa pode acontecer ainda, né?