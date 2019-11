Ator de Harry Potter, Mark Williams confirma presença na CCXP

22/11/2019 | 13:11



Os fãs de Harry Potter podem ficar animados porque Mark Williams, conhecido por ter vivido Arthur Weasley, o pai icônico do personagem Ron Weasley, vai marcar presença na CCXP deste ano! O ator vai participar de uma sessão de fotos e autógrafos no terceiro dia no evento e promete atrair bastante a atenção dos adoradores da saga.

Mark começou sua carreira no filme Privileged, no qual atuou ao lado de grandes colegas como Hugh Grant e Imogen Stubbs. O ator também participou de projetos como as séries Doctor Who, Red Dwarf e, mais recentemente, Father Brown.

Vale lembrar também que diversos outros artistas já foram confirmados para a sexta edição da CCXP. Dentre os convidados estão os atores Dafne Keen, Ruth Wilson e Clarke Peter, da série His Dark Materials. O evento também contará com ninguém mais, ninguém menos, que Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins em um painel sobre a continuação do filme Mulher-Maravilha nos cinemas.

Parece que vai ser super inesquecível essa edição né?