Ex de Ariana Grande, Pete Davidson confessa já ter se masturbado vendo Leonardo DiCaprio em filmes

22/11/2019 | 13:11



Pete Davidson, ex-namorado de Ariana Grande, em entrevista à Paper Magazine, revelou que uma de suas paixões adolescentes foi o ator Leonardo DiCaprio! O comediante explicou que ficava excitado com a atuação de Leonardo nos filmes e foi bastante sincero:

- Bem, eu costumava me masturbar vendo Leonardo DiCaprio... Uh, tipo, pela sua atuação. Eu costumava ter uma queda enorme por Leonardo DiCaprio. Eu tinha esse enorme pôster dele do filme A Praia no meu quarto e costumava ter, tipo, cadernos dedicados ao Leo... Exatamente quando o Titanic foi lançado [eu estava] na terceira ou quarta série, ele era, tipo, leite para adolescentes. Havia cadernos de amor e eu tinha todos eles. Ele era o [cara] mais legal, contou.

Pete também deu detalhes sobre quando conheceu o ator:

- Eu o vi duas vezes e apenas cumprimentei com as mãos e fugi rápido, tipo - Sim, é demais, brincou.

Na mesma entrevista, o ator, que chegou até a ser noivo da diva Ariana, falou também sobre seus relacionamentos do passado.

- Minha linguagem de amor, quando estou em um relacionamento, é tratar a pessoa com quem estou como uma princesa. Eu tento ir o mais além possível, porque não é isso que você deve fazer? Se você está em um relacionamento com alguém, deve fazer com que ela se sinta o mais especial possível, afirmou.

Pelo menos ele é bem sincero, né?