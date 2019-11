Fãs duvidam que Camilla Camargo tenha passado por cirurgia e ela desabafa: - Meus malucos de plantão

22/11/2019 | 13:11



Recentemente, Camilla Camargo teve que passar por uma cirurgia. A atriz estava com apendicite aguda e foi operada, mas tem gente que está duvidando da palavra dela. Alguns fãs da artista estão falando que é tudo mentira e ela não passou por nenhum procedimento médico. Ué? O bafafá foi tanto que a filha de Zezé Di Camargo teve que ir ao seu Stories se pronunciar:

- Tem gente que acha que não operei de apendicite aguda. Eu falaria que operei, então, por que? Vocês querem que eu mostre o laudo médico? Que eu mostre os buracos na barriga, onde entrou o robozinho? Para que eu vou falar que operei se não operei?

Camilla refletiu e disse que em tempos de fake news é preciso desconfiar mesmo das informações que encontramos na internet, mas não faz o menor sentido eles duvidarem de algo que ela falou sobre si mesma. De todo modo, a mãe de Joaquim até mostrou os papéis do hospital para acabar com as dúvidas de uma vez por todas:

- E aí, meus malucos de plantão? Vamos lá: Resumo hospitalar. Alta médica, o dia que tive alta. Olha lá, quem é? Camilla. Diagnóstico principal: Apendicite aguda. Cirurgia de urgência. Pronto, está claro? Ou acham que forjei isso também?

Que loucura!