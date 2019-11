Thaila Ayala lembra de viagem com o marido, Renato Goés: Queria viver nessa lua de mel

22/11/2019 | 13:10



Thaila Ayala estava trabalhada na nostalgia! A atriz aproveitou a última quinta-feira, 21, o dia da semana que as pessoas costumam relembrar acontecimentos nas redes sociais, para publicar um clique de sua lua de mel. A morena se casou com Renato Goés no começo de outubro e após a cerimônia eles partiram para uma viagem romântica na Itália.

No Instagram, Thaila publicou uma foto em que ela e o marido estão em um cenário paradisíaco, se banhando em uma cachoeira. A atriz estava com um biquíni branco de cintura alta e com babados na parte do top, duas tendências para o próximo verão. Na legenda ela escreveu:

Queria viver nessa lua de mel!

É claro que o maridão não iria deixar essa declaração passar em branco! O ator fez questão de deixar seu comentário no post:

Queria nada! Queria?