22/11/2019 | 12:10



Que fofos! Rômulo Arantes Neto compartilhou com seus seguidores uma foto ao lado de sua namorada argentina, Sonia Vasena Potocki, durante um passeio de barco. O registro foi publicado no Instagram do ator na noite da última quinta-feira, dia 21.

Na legenda, ele parabenizou a amada pelo aniversário:

Hoje é aniversário dela, da minha parceira incrível, que me ensina todo o dia a ser uma pessoa melhor! Parabéns infinito, você é luz pura! Te amo, disse.

Parece que o casal está bem apaixonado, né?