3 lugares inusitados para conhecer no Japão

22/11/2019 | 11:48

Visitar o Japão é desejo de muitos brasileiros, principalmente em razão da cultura do país e dos destinos que unem a tecnologia com as tradições milenares. Só em janeiro deste ano, 2,68 milhões de estrangeiros visitaram o país, de acordo com o Departamento de Turismo do Governo Japonês. Para quem pretende visitar o destino nos próximos meses, nada melhor do que ficar por dentro dos melhores lugares inusitados para conhecer no Japão.

O país japonês é formado por quatro ilhas maiores e principais. São elas: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, além das milhares de ilhotas ao sul, que formam o arquipélago de Okinawa.

Para ajudar os turistas que vão embarcar para o outro lado do mundo, Marianna e Marcella Pacca, escritoras do Segredos de Viagem, separaram algumas dicas. “A maioria dos turistas brasileiros acabam por concentrar a viagem em Honshu, maior das ilhas. É ali que ficam as cidades mais conhecidas e visitadas, como Tóquio, Quioto, Osaka e Hiroshima”, explicam.

“Durante nossa visita ao país, incluímos destinos menos comuns no nosso roteiro e não nos arrependemos. É claro que Tóquio e Quioto são imprescindíveis na sua viagem, mas há outros lugares inusitados que valem à pena explorar”, completam.

Lugares inusitados para conhecer no Japão

Naoshima

Conhecida como a ilha das artes do arquipélago, Naoshima é um destino explorado por poucos brasileiros. Ali, o turista se depara com obras inusitadas e muitos museus, além de alguns projetos arquitetônicos de Tadao Ando.

Para ter uma experiência mais completa, a dica é dormir no Benesse House, referência em arquitetura moderna dentro do Benesse Art Site, principal complexo artístico da ilha.

A arte é a grande protagonista do local e muitos pontos turísticos podem ser apreciados em apenas um dia de viagem. É possível encontrar duas das famosas abóboras gigantes da Yayoi Kusama. Uma, amarela e imponente em um pier na beira do mar, e outra vermelha e interativa perto do porto.

O Art House Project é uma outra atração que se destaca como uma das mais interessantes.

Taketomi

Taketomi é uma das ilhas mais ao sul do arquipélago de Okinawa, e relativamente mais próxima de Taipei do que de Tóquio. O local é remoto e bem pouco visitado por turistas.

O destino mantém seus cenários e culturas praticamente intocados. Por lá, o viajante consegue aproveitar praias que fazem um contraste interessante com construções tradicionais.

Vale explorar as praias de Kondoi para mergulhar nas águas transparentes, descobrir a areia em formato de estrela na praia de Kaiji e assistir ao pôr do sol do Nishi Pier. Também é possível pegar ferries e fazer passeios em ilhas próximas, como Ishigaki e Iriomote.

Takayama

Entre as montanhas da província de Gifu, está a tradicional e bem preservada Takayama, com casas de madeira que remontam ao período Edo. A cidade conta com um dos maiores festivais do Japão, o Takayama Matsuri, que acontece sempre na primavera e no outono japonês.

Nessas épocas do ano o turista pode curtir a mudança do cenário da cidade durante a florada das cerejeiras ou quando as folhas ficam em tons avermelhados no outono. Em ambos períodos, a cidade fica ainda mais encantadora.

Quem visita Takayama pode ainda vivenciar um pouco da cultura japonesa com construções que se mantiveram preservadas como antigamente e estão abertas para visitação do público. Também dá para fazer degustações em destilarias de saquês tradicionais da região.

Pontos turísticos de Tóquio

O viajante que sonha em conhecer o Japão não pode deixar de passar alguns dias na cidade de Tóquio. A capital da Terra do Sol Nascente conta com uma série de atrações incríveis, que variam desde cenários naturais espetaculares até um o Akihabara, o local perfeito para quem gosta de tecnologia. Na galeria, saiba mais sobre alguns dos principais pontos turísticos de Tóquio.