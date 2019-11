E-commerce: 5 dicas para aproveitar a Black Friday com segurança

Da Redação



Com a proximidade da Black Friday, percebemos um aumento nas mensagens eletrônicas não solicitadas (spams) e anúncios de promoções nos websites. De fato, a redução de preço em produtos de nosso interesse é bem-vinda, no entanto, esse período exige atenção para os cibercrimes.

A pesquisa Unisys Security Index 2019 aponta que 85% dos brasileiros já foram vítimas de fraudes cibernéticas e, desse total, 36% reportaram ter recebido mensagens no smartphone por SMS ou WhatsApp simulando serviços. Dessa forma, é importante reforçar algumas orientações para desfrutar das oportunidades em segurança:

Mensagens recebidas

A prática de phishing, antigamente restrita a e-mails, tornou-se comum por meio de mensagens SMS e de WhatsApp. Essas mensagens oferecem promoções quase irresistíveis, por isso é importante verificar cada link antes de clicar neles.

No smartphone, mensagens SMS e de WhatsApp de números desconhecidos são um importante sinal de alerta, mas preste atenção em mensagens compartilhadas por amigos ou grupos. E lembre-se de não repassar mensagens sem verificar sua autenticidade. Outra dica para detectar fraudes é verificar se a mensagem contém erros de digitação ou mesmo gramaticais, que indicam uma origem suspeita.

Aplicativos falsos

Atualmente, dado o volume de aplicativos móveis disponíveis nas lojas de apps, nota-se uma multiplicação do número de aplicativos falsos. Toda atenção é necessária no momento de buscar pelo app de sua loja favorita.

Verifique o nome do aplicativo e do desenvolvedor, a quantidade de opiniões, a data da publicação e possíveis erros de digitação no nome e/ou descrição. E em caso de dúvida, busque por informações sobre o aplicativo móvel no website da loja.

Desconfie de promoções exageradas

Na tentativa de chamar a atenção da vítima, algumas promoções beiram o absurdo. Se você receber um anúncio “bom demais para ser verdade”, desconfie!

Fique atento nas redes sociais

Falsos posts podem levá-lo a websites que visam o roubo de informações ou a distribuição de malware. Anúncios dirigidos que nos perseguem em redes sociais podem esconder armadilhas.

Sistemas atualizados e recursos de segurança do seu smartphone

Deixar de atualizar o sistema operacional ou aplicativos no smartphone aumenta sua exposição na rede. Falhas de segurança envolvendo brechas de atualização são publicadas com frequência por desenvolvedores e os criminosos sempre buscam maneiras de explorá-las.

Além disso, lembre-se de aproveitar recursos de segurança do aparelho. O uso de senhas fortes e verificação de identidade em mais de uma etapa reforçam a segurança.

Essas dicas nos ajudam a mitigar ou reduzir os riscos, mas nunca os eliminam. Embora sigamos todas as recomendações e controles, vale lembrar nunca chegaremos a um ambiente ideal “sem riscos”.

Por isso, durante a Black Friday, além de estar de olho nas ofertas, é preciso ter atenção para não cair em armadilhas. Se você é um profissional de segurança, assegure-se que os controles de segurança da empresa são eficazes e que seus usuários estejam conscientizados dos riscos, responsabilidades e precauções a tomar.

* Alexis Aguirre é diretor de Segurança da Informação da Unisys na América Latina.