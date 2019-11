22/11/2019 | 11:11



Parece que 2019 foi um bom ano para John Legend! O músico ficou estampado em várias manchetes depois de ser nomeado o homem mais sexy do mundo de 2019 pela revista People, mas parece que sua esposa, Chrissy Teigen, não gostou da notícia.

Em suas redes sociais, Chrissy compartilhou um vídeo dos dois nos bastidores do programa The Tonight Show, em que o marido aparece brincando e fazendo um striptease para comemorar o título. Além disso, enquanto John mostra sua dancinha, o vídeo dá um zoom na modelo ao fundo, com uma cara de brava!

Depois disso, ainda em um clima descontraído, Chrissy escreveu em seu Twitter:

O título de homem mais sexy foi uma maldição para minha família, brincou.