Rebeca Abravanel não se segura e cai na risada por causa de nome de competidora do Roda a Roda

22/11/2019 | 11:11



Rebeca Abravanel não conseguiu segurar o riso! A apresentadora estava comandando o Roda a Roda da última quinta-feira, dia 21, quando passou por uma situação um pouco inusitada com uma das três participantes que estava competindo no programa. A filha de Silvio Santos estava apresentando as convidadas para o público, quando se deparou com um nome diferenciado: uma das mulheres que ria entrar no jogo pelo prêmio se chamava Encarnação.

A apresentadora perguntou de onde tinha vindo a ideia do nome e a convidada explicou que ela foi batizada assim em homenagem à avó dela, que era espanhola. Rebeca perguntou se a participante havia sofrido bullying na infância e ainda soltou:

- Mas nunca falaram que você é encarnação de alguém?

A participante disse que é professora e às vezes seus alunos a chamam até de demônio, tudo por conta do nome. Passadas as apresentações, Rebeca foi comandar a competição, mas não conseguiu superar o assunto e fez mais uma piada, caindo na risada logo depois:

- A dica não tem, ela é de outras encarnações.

Nesse momento, todo mundo no estúdio começou a rir.