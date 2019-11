Leticia Colin aparece amamentando Uri enquanto dá dicas de maternidade

22/11/2019 | 11:10



Mamãe de primeira viagem, Leticia Colin aproveitou para compartilhar um momento íntimo com os fãs na manhã desta sexta-feira, dia 22. Em seu Instagram, a atriz aparece amamentando o pequeno Uri, e aproveitou para dar dicas sobre aleitamento - período de tempo durante o qual o recém-nascido se alimenta total ou parcialmente do leite materno - com uma almofada específica.

- Dica para experimentar almofada de amamentação diferente. Tem que testar. A que eu tinha, que comprei, era bem mole. Não me dava uma sustentação legal para encaixar ele. A dica é: empreste de uma amiga sua se ela tiver de outro tipo, não precisa ficar comprando, disse ela.

A atriz deu à luz Uri, seu primeiro filho com Michel Melamed, no último 14 de novembro. Na ocasião, ela estava no hospital Casa de Saúde São José, no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro.