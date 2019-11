Ao lado de Dana White, Floyd Mayweather anuncia retorno aos ringues em 2020

22/11/2019 | 10:12



Sem lutar desde que enfrentou em uma luta de boxe o irlandês Conor McGregor, astro do UFC, em agosto de 2017, o norte-americano Floyd Mayweather anunciou na noite de quinta-feira, por intermédio das redes sociais, que vai voltar a lutar. Informou inclusive que o evento será em parceria com Dana White, presidente do UFC.

"Eu e Dana White estamos trabalhando juntos para trazermos ao mundo um evento espetacular em 2020", limitou-se a dizer o post, sem revelar se será uma luta de boxe, de MMA ou um novo "evento" como aconteceu diante de McGregor.

Floyd Mayweather, com uma invencibilidade de 50 lutas diante de boxeadores que estejam na ativa, também postou uma foto com calção e faixas nas mãos, mas sem luvas, dizendo que deixará a aposentadoria em 2020.

Além de Conor McGregor, hipotético preferencial adversário de Floyd Mayweather, nomes como o russo Khabib Nurmagomedov, campeão no UFC, e o filipino Manny Pacquiao pedem publicamente pela chance de medirem forças contra o boxeador norte-americano.